В администрацию города поступают многочисленные жалобы от горожан на состояние, а порой и отсутствие остановочных пунктов. Иногда приходится ожидать общественный транспорт, стоя прямо на проезжей части, без защиты от дождя и ветра.

«В городе 663 остановки. По распоряжению мэра этим летом в Хабаровске была проведена их инвентаризация, собраны и проанализированы жалобы граждан, и как результат — разработана программа ремонта автобусных остановок. Она рассчитана до 2026 года, общая сумма финансирования – 407 млн рублей», — рассказал заместитель мэра города по промышленности, транспорту, связи и работе с правоохранительными органами Александр Прохорец.

Согласно программе, 76 остановочных пунктов будут отремонтированы или построены в 2021 году. 12 из них профинансирует администрация города, на это выделено 11 млн рублей. Это не значит, что на каждую остановку будет потрачено около миллиона. Часть площадок требует только замены или установки самих павильонов – это не слишком затратные мероприятия. Например, такой павильон уже появился на остановке «Запарина» по Уссурийскому бульвару.

«Часть площадок требует больших вложений: в частности, 4 остановки по улице Воронежской в районе пересечения с улицей Победы строятся там, где их никогда не было, буквально с нуля. Администрация города пошла навстречу просьбам жителей, которым приходилось ходить по 1,5 км до ближайшей остановки», — разъяснил Александр Прохорец.

На остановках по Воронежской производится полный цикл работ: обустройство водопропускной трубы, отсыпка щебнем и грунтом, обустройство бордюров, тротуаров, металлических ограждений и так далее.

Уже в работе:

— 2 остановки «Улица Нововыборгская»,

— 2 остановки «Дорожная больница»,

— остановка «Улица Малиновского»,

— остановка «Улица Запарина»,

— остановка «Улица Зелёная».

В планах на октябрь:

— остановка «Кафедральный собор»,

— 4 остановки в районе Воронежского шоссе – улицы Победы.

Кроме того, ещё 17 остановочных пунктов в Хабаровске обустраиваются в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги»:

— 2 остановки «Покровский храм» (ул. Вологодская),

— 2 остановки «Картонно-рубероидный завод» (ул. Халтурина),

— 13 остановок по Берёзовскому шоссе.

Производство ещё 47 остановочных павильонов мэрия Хабаровска заказала УФСИН. Часть из них, с металлическим каркасом и боковым остеклением, установят в центре города, 32 павильона из металла и профлиста поставят в тех местах, где они наиболее востребованы. Чтобы определить конкретные локации, администрация обратится к общественности.