В Комсомольске-на-Амуре на Амурском судостроительном заводе состоялась закладка многоцелевого сторожевого корабля ближней морской зоны проекта 20380 «Бравый». Как сообщили в министерстве промышленности края, это шестой и заключительный корабль этой серии, строящейся для Военно-Морского Флота на АСЗ.

Торжественную церемонию, знаменующую начало строительства, амурские корабелы провели в одном из доков стапельного цеха. В ней приняли участие начальник управления кораблестроения Главного командования ВМФ России капитан I ранга Ильяс Шигапов, директор Департамента Гособоронзаказа АО «Объединенная судостроительная корпорация» Вячеслав Господинов, заместитель министра промышленности края Дмитрий Тенетко и представители администрации Комсомольска-на-Амуре.

– Этап закладки означает начало строительства корабля. Но на стапеле корабль пробудет совсем недолго. И руководство Объединенной судостроительной корпорации надеется, что стапельный период строительства будет идти в полном соответствии с графиком. Желаю заводу выполнить этот важнейший государственный заказ с надлежащим качеством и в установленные сроки, – сказал в своей приветственной речи директор Департамента Гособоронзаказа ОСК Вячеслав Господинов.

По морской традиции закладная секция нового корабля была освящена по православному церковному обряду. Закладную доску на новый корабль установили капитан I ранга Ильяс Шигапов и первый заместитель генерального директора ПАО «АСЗ» Михаил Боровский.

– Как и во все времена, морская сила России – это не только корабли, военные базы и редчайшие судостроительные технологии. Это, прежде всего, люди. Приятно осознавать, что сегодня Военно-Морской флот, обеспечивающий безопасность наших границ, активно обновляется, и коллектив Амурского судостроительного завода принимает в этом активное участие. От правительства Хабаровского края и от себя лично поздравляю с закладкой корвета «Бравый», желаю всем новых трудовых достижений, здоровья и благополучия, – обратился к заводчанам замминистра промышленности края Дмитрий Тенетко.

Планируется, что «Бравый» вступит в строй в июне 2025 года, в канун празднования Дня Военно-морского флота.

Напомним, что Амурский судостроительный завод является основной базой на Дальнем Востоке по строительству боевых кораблей для Тихоокеанского флота. Амурские корабелы с успехом освоили строительство корветов проекта 20380. Боеспособность государства усилили три сторожевика: «Совершенный», «Громкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов». До конца текущего года к ним присоединится «Резкий». Эту линию корветов продолжил и «Грозный», заложенный в августе текущего года.