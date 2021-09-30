В Хабаровске начались работы по бетонированию верхнего яруса заградительного сооружения на входе в затон РЭБ флота в районе ТЦ «Броско молл». По срокам работы займут примерно семь дней. Несмотря на то, что на Амуре был очередной паводок с превышением уровня отметки за 6 метров, работы по сооружению дамбы не прекращались.

– На сегодняшний день объект готов на 80%. Паводок на Амуре в этом году не помешал проведению работ по сооружению дамбы, мы лишь перераспределили некоторые мероприятия. Подрядчик осуществлял работы, на которые уровень реки не влияет, – пояснил начальник управления строительства объектов краевой и муниципальной собственности минстроя Александр Карев.

Протяженность дамбы, призванной защищать Южный округ краевой столицы, где проживает около 200 тысяч человек, составляет более 5 км. Она простирается от улицы Бийской до путепровода на улице Пионерской. По проекту дамба рассчитана на уровень Амура более чем 10 метров.

– Сейчас мы работаем на правом устое, заливаем бетон для укрепления конструкции, сверху будут уложены бетонные плиты аналогично тому, как это сделано на протяжении всей дамбы. Чтобы бетон приобрел максимальную прочность, мы в течение нескольких дней поливаем его водой, это поможет избежать образования трещин и раковин, что обеспечит значительную долговечность конструкции, – пояснил начальник участка компании-подрядчика «Сахалин Инжиниринг» Евгений Лапин.

Согласно плану работ, в зимний период начнется возведение устоя в нижней части входа в затон. Необходимо подготовить и забетонировать площадку для установки понтона-батопорта (специальной плавучей конструкции, выполняющей роль затворных ворот). Конструкция поможет защитить амурский затон и всю прибрежную зону в районе улицы Пионерской. Напомним, что ранее проход в затон приходилось постоянно засыпать грунтом.

В настоящий момент над возведением дамбы трудится более 30 человек. Полностью работы будут завершены весной 2022 года.