Постановление об отдельных ограничительных мероприятиях по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края подписано в правительстве региона. В требования к наполняемости домов культуры и объектов спорта внесены изменения.

Работа кинотеатров (кинозалов), театров, филармоний, домов культуры, объектов спорта при проведении концертов осуществляется при условии заполняемости объектов в объеме, не превышающем 75% от единой пропускной способности. Оказание услуг для занятий населения физической культурой и спортом, включая услуги фитнес-центров, организацию спортивной подготовки на объектах спорта, в том числе бассейнов осуществляется в обычном режиме. При этом остается обязательным соблюдение масочного режима и социального дистанцирования.

Также, согласно новому документу, проведение органами местного самоуправления публичных слушаний осуществляется с очным количеством участников не более 50 человек по месту проведения. Необходимость соблюдать меры по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции продолжает действовать. Постановление вступило в силу 1 октября 2021 года.