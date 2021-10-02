В краевой столице подвели итоги смотра-конкурса «Марш трудовых отрядов». Лучшим школьным подразделением по благоустройству города стала команда Краснофлотского района. Ей досталось переходящее знамя трудовых отрядов старшеклассников. Также во время торжественной церемонии наградили самых активных ребят, которые проявили себя этим летом.

Как сообщили в администрации Хабаровска, всего в этом году на пользу города работали 1947 школьников. Они трудились во дворах, парках и скверах, проводили спортивные и культурно-массовые мероприятия, помогали ветеранам.

– Ребята трудились и преображали наш город все лето и подавали пример другим. Желаю вам неиссякаемой энергии и хороших оценок в этом учебном году, – поблагодарила ребят заместитель мэра Хабаровска по социальным вопросам Елена Лагошина.

Завершилось мероприятие концертом для старшеклассников и приглашенных на торжественную церемонию гостей.

Пресс-сл