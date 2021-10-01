Мэр Хабаровска Сергей Кравчук подписал постановление, в соответствии с которым с 4 октября к теплоснабжению начнут подключать объекты социально-культурной инфраструктуры, а с 7-го числа — жилищный фонд и административные здания.

«Отопительный сезон начинается, когда среднесуточные атмосферные температуры на протяжении пяти суток не поднимаются выше +8°C. Сейчас наблюдается постепенное снижение температуры воздуха, из-за чего и в помещениях становится прохладней. Поэтому было принято решение начать подавать тепло горожанам», — рассказал начальник отдела энергообеспечения и топлива профильного управления мэрии Андрей Ванюков.

Старт отопительного сезона – это ответственное время для энергетиков и коммунальных служб, четкие действия которых должны исключить возможные сбои в период запуска тепла. Учитывая протяженность инженерных сетей, на эту процедуру отводится до 10 дней.