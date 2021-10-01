Сегодня состоялось торжественное заседание Ученого Совета ДВГМУ, посвященное Дню университета. 91 год назад, в 1930 году вуз открыл свои двери для первых студентов, постигающих азы медицины на дальневосточной земле. На торжественном собрании присутствовали члены Ученого Совета Дальневосточного государственного медицинского университета, заведующие кафедрами, преподаватели, студенты, ординаторы, аспиранты и ветераны ДВГМУ. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

– ДВГМУ – кузница медицинских кадров для наших медучреждений. Очень ценно, что и после выпуска из университета наши медицинские работники продолжают научную деятельность. Как раз сегодня будут обсуждаться вопросы, актуальные для сегодняшнего дня: это и борьба с COVID-19, и сердечно-сосудистые заболевания, и педиатрия, и неонатология. Причем по рейтингу Минздрава России Дальневосточный Федеральный округ по этим направлениям занимает лидирующие позиции. 34 года назад я сам поступал и поступил в мединститут. А сегодня очень приятно от имени министерства здравоохранения награждать почетных работников ДВГМУ за многолетний и добросовестный труд, – сообщил министр здравоохранения Хабаровского края Юрий Бойченко.

По существующей традиции, в преддверии дня университета, отмечаемого 2 октября, сегодня на торжественном заседании Ученого Совета вуза состоялось вручение дипломов и медалей «Почетный работник ДВГМУ», и был дан старт научным мероприятиям: открылся II Дальневосточный Международный медицинский конгресс и V Дальневосточный медицинский молодежный форум с международным участием.

Главной темой первого дня конгресса стали особенности лечения коронавирусной инфекции у взрослых и детей, последствия воздействия инфекции на сердечно-сосудистую систему.

– С 1930 года ежегодно проводятся научные недели. Раньше была одна научная неделя, сейчас уже две. Проводится конгресс на площадках университета очно и онлайн, с подключением иностранных специалистов Японии, Кореи, Китая, центральных регионов России. Именитые ученые будут рассказывать о своих новых разработках и открытиях, а молодые специалисты будут делиться своими маленькими или большими свершениями. Прежде всего, в этом году нам удалось найти подход к принципам лечения и диагностике коронавирусной инфекции. В докладах прозвучит информация о новых формах COVID-19, влиянии его на тромбообразование и поражение нервной системы, а также о достижениях анестезиологов-реаниматологов, – рассказал ректор Дальневосточного государственного медицинского университета доктор медицинских наук, член-корреспондент Российской Академии наук Константин Жмеренецкий.

Конгресс продлится до 15 октября, его участники обсудят разнообразные темы: общественное здоровье (в частности, здоровье женщин), возможность вакцинации детей против COVID-19, актуальные вопросы педиатрии и неонатологии, дерматоловенерологии и многое другое.