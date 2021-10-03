Выставочный проект «Ульгер. Куклы семьи Намдаковых» со 2 октября начинает работать в Дальневосточном художественном музее. Уникальная коллекция из 27 авторских изделий художников из Республики Бурятия привезена в Хабаровск в рамках национального проекта «Культура». Накануне открытия представителям СМИ о проекте рассказали создатели кукол Доржима Эрдынеева, Сырма Базаржапова, а также искусствовед арт-фонда Даши Намдакова Надежда Комарова.

Выставочный проект «Ульгер» возник в 2016 году. Автором идеи и создателем эскизов является Даши Намдаков – легендарный бурятский скульптор, лауреат премии Правительства России в области искусства. В течение последних лет проект был показан в ряде российских и зарубежных галерей и музеев искусств.

Авторские куклы, созданные семьей автора по эскизам Даши Намдакова, выполнены как скульптуры – в стилизованных национальных одеждах и с историческими атрибутами. Экспозиция дает возможность воссоздать целостный образ бурятской культуры, раскрыть связь этнографических памятников и художественных произведений, в которых отражена душа народа.

– Каждая рукотворная кукла неповторима, наполнена этнической самобытностью и глубоким духовным содержанием, восходящим к многовековым традициям бурятского народа. Во всех куклах, представленных на выставке, сочетаются декоративная стилизация и этнографическая достоверность. Стилизованные костюмы сохраняют национальное своеобразие, содержат многие этнографически точные детали, выражающиеся в покрое одежды, цветовой гамме, орнаментике, символике, – рассказала Доржима Эрдынеева.

Выставка будет работать до 8 ноября. Посетителей музея просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Отметим, ежегодно в рамках нацпроекта «Культура» на территории Хабаровского края реализуется не менее семи выставочных проектов из ведущих федеральных и региональных музеев России. В 2021 году уже реализовано пять проектов. В декабре на базе Дальневосточного художественного музея состоится открытие седьмой выставки из собрания Арт-центра Санкт-Петербурга.