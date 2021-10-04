Неофициальный бренд Вяземского района – фестиваль варенья прошел в Дормидонтовке в юбилейный, 10 раз. В торговые ряды встали около 70 жителей окрестных сел и районного центра – как крупные производители пищевых продуктов, так и любители. Повара приготовили для дегустации и выставки-продажи более 500 литров различного домашнего варенья.

Участники ярмарки поделились старинными семейными рецептами приготовления варенья и джемов, а также представили десерты, изготовленные по традиционным национальным рецептам.

– Фестиваль варенья не раз входил в тройку лучших мероприятий событийного туризма Хабаровского края. Администрация района поддерживает идею дормидонтовцев о присвоении фестивалю имени одного из его родоначальников – Валентины Кудряшовой, – отметил глава района Александр Усенко, поздравляя участников юбилейного фестиваля.

В рамках мероприятия прошел и праздничный концерт с участием творческих коллективов из района имени Лазо, Бикинского и Вяземского районов, а также шуточные спортивные состязания между молодежными командами. Каждый гость праздника мог поучаствовать в соревнованиях по выпечке блинов на лопате, различных мастер-классах и увлекательных заданиях. В конкурсе «Ягода-малинка» юные участники состязались в знаниях в сфере садоводства.