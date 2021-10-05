Губернатор Хабаровского края провел заседание межведомственной комиссии, которая контролирует реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда». В этом году в федеральном проекте по благоустройству общественных территорий участвуют 52 муниципальных образования края.

— Особое внимание надо уделить обязательствам подрядчиков по гарантийному сроку и содержанию. Ничто так не бьет по репутации, как бесхозяйственное отношение к общественным объектам. Большую роль в оценке качества работ по благоустройству играет вовлеченность жителей, членов Народного совета и Общественной палаты, депутатов Законодательной думы. Благоустраивать общественные пространства надо для людей, и под их контролем, — подчеркнул Михаил Дегтярев.

На благоустройство 102 площадок в этом году выделено 374 млн рублей. Львиная доля этих средств – из федерального бюджета. 10 млн рублей добавлены из краевой казны, 19 млн рублей – финансирование по линии муниципалитетов. Сейчас работы завершены на 83 общественных территориях. Оставшиеся подрядчики должны закончить до 15 ноября.

Объекты для участия в 2022 году в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» выбирали жители региона во время первого всероссийского онлайн-голосования на единой федеральной платформе, которое проводилось с 26 апреля по 30 мая. В Хабаровском крае свои голоса за те или иные общественные территории отдали более 92 тысяч человек.

Предметом народного обсуждения стал и выбор новой площадки под благоустройство взамен площади имени Блюхера в краевом центре. Эта локация стала «номером 1», но все расходы по ее облагораживанию в итоге взял на себя частный инвестор. Средства федерального, краевого и городского бюджетов теперь перенаправят на благоустройство сквера на улице Тихоокеанской (возле спортивной школы «Самбо 90»). Дизайн-проект и смета находятся в стадии разработки, работы будут проводиться в следующем году.