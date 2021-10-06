Благоустройство городов и поселков, переселение из аварийного жилья, повышение качества здравоохранения. По мнению жителей региона, расходы краевой казны в первую очередь должны быть направлены на решение социальных проблем. Об этом граждане заявили в ходе публичных слушаний по проекту краевого бюджета на 2022 год и на плановый период 2023-го и 2024 годов, которые прошли в министерстве финансов края.

В обсуждении приняли участие неравнодушные жители края: пенсионеры, студенты, работники учреждений, представители общественности и бизнеса.

С докладом выступил и.о. министра финансов края Валентин Костюшин, он также ответил на вопросы участников публичных слушаний.

– Социальные обязательства стабильны, основной объем средств запланирован на социальную защиту, здравоохранение и образование. То, что жители активно включаются в процесс обсуждения бюджета, очень важно для краевого правительства. На самом деле бюджет – это достаточно сложный финансовый документ со специфической терминологией, разобраться в его статьях не так просто. Именно поэтому мы разработали «бюджет для граждан», где вся эта информация представлена наглядно и максимально просто, – отметил по итогам обсуждений Валентин Костюшин.

Он также сообщил, что впервые запланирован дефицит бюджета в размере 0,5 млрд рублей, который будет обеспечен за счет переходящих остатков прошлого года. То есть проект бюджета бездефицитный. Также в краевом минфине планируют дальнейшую стабилизацию госдолга и его поэтапное снижение.

Стоит отметить, что участие в публичных слушаниях принимают не только обычные граждане, но и эксперты. Так, член Общественного совета при министерстве финансов края Ирина Марченко обратила внимание собравшихся на реалистичность проекта бюджета, его направленность на развитие экономики края и улучшение качества жизни населения.

– Очень важно, что финансовую поддержку получают инициативы граждан. Например, по решению губернатора Михаила Дегтярева предусмотрено увеличение бюджетных средств на выделение грантов территориальным общественным самоуправлениям (ТОС). Планируется, что призовой фонд будет увеличен в 2 раза – до 200 млн рублей, – подчеркнула Ирина Марченко.

Также граждан интересовало снижение транспортного налога, предусмотрены ли в проекте бюджета средства для решения проблем обманутых дольщиков и обеспечения жильем и другие вопросы. Предложения (замечания) участников публичных слушаний включены в протокол, который будет размещен на официальном сайте министерства финансов – портале управления общественными финансами не позднее 12 октября 2021 года. В ближайшее время проект бюджета будет внесен на рассмотрение в Законодательную Думу края.