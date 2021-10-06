Белого медведя по кличке Алмаз привезли в зоосад «Приамурский» им. Сысоева из республиканского зоопарка «Орто – Дойду» им. Алексеева республики Саха (Якутия). Пока новый питомец не доступен для посетителей – он находится на 30-дневном карантине. После того как Алмаз адаптируется к новым условиям, его представят широкой аудитории.

Как сообщили в министерстве культуры края, в зоосаде готовились к приезду нового питомца. Сотрудники заменили системы фильтрации воды, провели текущий ремонт чаши большого бассейна и косметический ремонт большого вольера, дезинфекцию всех поверхностей, а также кормушек и поилок после ремонта.

– Сейчас Алмаз находится на карантине, его состояние после транспортировки ветеринарным врачом оценивается, как удовлетворительное. После того, как медведя выпустили в вольер, он быстро обнюхал территорию и сразу же «принял ванну с дороги». Как только Алмаз привыкнет к новым условиям, и его здоровью ничего не будет угрожать, мы обязательно представим его посетителям зоосада. В свою очередь, мы приложим все усилия, чтобы адаптация прошла легко и быстро. Для этого в первое время будет соблюдаться его привычный режим и рацион, – сообщила и.о. директора зоосада им. Сысоева Валентина Проценко.

В Якутском зоопарке медведь жил вместе с матерью по кличке Колымана до 1 года и 9 месяцев. Как отметили в хабаровском зоосаде, обычно в природе медведица находится с малышами до 1,5 лет и все это время их кормит. С мая 2020 года Алмаз начал получать в рацион подкормку в виде мяса и рыбы, поэтому на сегодняшний день он самостоятелен, полноценно питается и обходится без материнского контроля.

Отметим, на сегодняшний день в зоосаде «Приамурский» им. Сысоева содержится 135 различных зверей и птиц. Среди них краснокнижные белогрудые орланы, бурые медведи, рыси, волки, обезьяны, тигры и другие. Для всех питомцев созданы комфортные условия. Особое внимание уделяется их питанию. Так, недавно в учреждении завершилась благотворительная акция «Добрый урожай». Неравнодушные посетители и местные фермеры принесли для животных более 8,5 тонн овощей и фруктов.