На дорогах Хабаровского края продолжается обустройство пешеходных переходов. Работы проводятся с целью повышения безопасности дорожного движения. При этом особое внимание уделяется дорогам вблизи образовательных учреждений. Такое поручение дал глава региона Михаил Дегтярев по итогам одного из его прямых эфиров в социальных сетях.

– За текущий год в регионе оборудовано более 110 новых пешеходных переходов, в том числе 50 возле школ и других учебных заведений. Часть работ выполнена за счет бюджетов муниципалитетов. Также на эти цели направлены краевые и федеральные средства в рамках реализации регионального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные качественные дороги», – сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края.

Новые пешеходные переходы появились в Комсомольском, Солнечном, Ульчском, Нанайском, Николаевском, Советско-Гаванском, Верхнебуреинском, Охотском, Бикинском районе и районе имени Лазо, а также в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. В краевой столице, помимо этого, также обновлена разметка почти на 250 переходах, прилегающих к школам, на более чем 40 из них – холодным пластиком.

Места, где оборудовали переходы, были отобраны исходя из интенсивности трафика и с учетом обращений граждан. Так, новая «зебра» и светофор появились в этом году на автодороге «г. Хабаровск – с. Ильинка – с. Ракитное – с. Гаровка-1 – пос. им. Горького (г. Хабаровск)» в районе остановки «Надежда». Коллективное обращение с просьбой об этом главе региона направили члены садоводческого общества СНТ-4.

Работа по обустройству безопасных пешеходных переходов в крае будет продолжена и в следующем году.

Напомним, что в рамках мероприятий по повышению безопасности дорожного движения в Хабаровском крае, помимо применения холодного пластика для разметки, началась установка инновационных инфраструктурных объектов. Так, в краевой столице на улице Трехгорной появилось экспериментальное оборудование – светофор со светодиодами, проецирующими разметку. Благодаря этому водители видят пешехода не менее чем за 200–300 метров при любых погодных условиях.