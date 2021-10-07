Расходы на занятия спортом смогут частично компенсировать жители края. Со следующего года россиянам предоставляется возможность вернуть часть средств, потраченных на фитнес-клубы и спортивные секции. Получить налоговый вычет можно будет за физкультурно-оздоровительные услуги спортивных организаций или индивидуальных предпринимателей, внесенных в специальный реестр.

– Сейчас идет формирование перечня организаций, оплачивая услуги которых, гражданин сможет претендовать на налоговый вычет. Попасть в реестр фитнес-клубы, бассейны, физкультурные комплексы, тренажерные залы смогут, подав заявки по установленной форме. Прием документов продлится до 15 октября, – сообщили в министерстве спорта края.

Нововведение позволит вернуть 13% от расходов на спорт от суммы до 120 тысяч рублей за год. Таким образом, максимальный размер вычета составит 15,6 тысячи рублей. При этом воспользоваться компенсацией гражданин может не только в отношении себя самого, но и своих детей, в том числе приемных.

Оформить первый налоговый вычет можно будет с 2023 года, так как он будет применяться к доходам, полученным налогоплательщиками с 1 января 2022 года. Вернуть деньги за спорт, потраченные в следующем году, получится и до окончания налогового периода. Для этого нужно обратиться с письменным заявлением к работодателю.

По оценкам специалистов, сегодня спортом в крае занимается более 500 тысяч жителей, новая мера поддержки коснется многих из них. Кроме того, налоговый вычет будет дополнительным стимулом к занятиям спортом, которые станут доступнее.

Отметим, что заявления от юридических лиц на включение в реестр спортивных организаций для предоставления налогового вычета принимаются в министерстве спорта края по адресу: г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 32, каб. 518. По всем вопросам можно обращаться по телефону 8 (4212) 30-67-26.