Сельхозпроизводители Хабаровского края продолжают уборку зерновых культур. Ранее был собран урожай кормовой пшеницы, овса и ячменя. До зимы аграриям предстоит убрать гречиху, сою, а также кукурузу на зерно.

По данным краевого минсельхоза, в этом году ранних зерновых намолочено 11,7 тыс. тонн с площади 6,2 тыс. гектар. При этом больше всего – 4,6 тыс. тонн – в Хабаровском районе. Рекордсменами на сегодняшний день считаются два сельхозпредприятия. В ООО «Даниловка» Хабаровского района намолочено 1,9 тыс. тонн. ООО «Спорос» на своих полях в Бикинском районе и районе имени Лазо заготовило 1,7 тыс. тонн. Также хороший урожай собрали фермеры Вяземского района, намолотившие 2,4 тыс. тонн зерна.

В крае продолжается уборка сои и гречихи. Последнюю культуру в районах имени Лазо и Хабаровском в больших объемах возделывает ООО «Спорос», которое планирует намолотить около 1,5 тыс. тонн. Так как компания является семеноводческим предприятием, большая часть урожая будет оставлена на семена.

Завершающим этапом уборочной кампании 2021 года станет сбор урожая кукурузы на зерно. Аграрии районов имени Лазо и Вяземского приступят к ее уборке в двадцатых числах октября. Сельхозпроизводители рассчитывают получить более 5,5 тыс. тонн зерна.

Для предприятий, занимающихся выращиванием зерновых культур, в крае предусмотрено несколько видов господдержки. В том числе аграриям возмещается часть затрат на покупку семян, удобрений, запчастей для сельхозтехники. В этом году субсидии предоставлены 13 предприятиям на сумму 34,5 млн рублей, в том числе за счет федерального бюджета – 10,5 млн рублей. Также возможно получение субсидии на приобретение элитных семян и страхование урожая.