В Хабаровске продолжается запуск отопления. Сначала к теплу подключили социальные объекты, теперь предстоит запустить радиаторы и в жилых домах. В среднем на это уходит примерно 10 дней, так как город большой и пуски идут поэтапно. Сегодня специалисты регионального госконтроля проверили насколько готовы сами дома к приему тепла. Вместе с журналистами местных СМИ они выборочно посетили две многоэтажки города.

— Нажимаешь на кнопку, и система работает сама, имеет погодные датчики, то есть сама в зависимости от погоды регулирует уровень подачи тепла, что влияет и на платежи по отоплению. Имеет наглядную схему, с которой запустить систему может малообученный человек. Дому такая система обошлась примерно около 2,8 млн. руб. при годовой экономии в размере 30-40%. На сегодняшний день такое оборудование у нас установлено в 12 домах из более 250. Мы к зиме подготовились, — рассказал генеральный директор управляющей компании «УК «Сервис-Центр» Алексей Миненко, обслуживающей дом №30 по улице Ким Ю Чена.

Дом №30 стал примером того, как при желании можно организовать сетевое хозяйство так, чтобы было и тепло, и жильцам шла экономия по платежам. В подвале по решению собственников был установлен современный автоматизированный тепловой узел. Теперь за счет него все процессы обогрева происходят автоматически. Сам дом тоже приведен в порядок – подъезды закрыты, окна поменяны, трубы заизолированы, то есть тепло не теряется. Специалисты госконтроля порекомендовали взять на вооружение опыт «УК «Сервис-Центр».

В то же время в ведомстве отметили, что подобных домов сегодня в городе, и в целом по региону, совсем немного. Именно поэтому перед каждой зимой жилой фонд ежегодно нуждается в тщательной подготовке. Управляющие компания наводят порядок, а затем результаты их работы оценивают эксперты. Так, только в этом году контрольное ведомство проверило 2211 многоквартирных домов края, и рейды все еще продолжаются.

— Ежегодно до 15 сентября дома должны пройти тщательную подготовку к началу отопительного сезона для исключения проблем. Итогом должно стать наличие подписанного паспорта готовности дома. Большинство домов уже успешно доказали готовность к началу сезона. А те из них, у которых были выявлены недостатки, сейчас их исправляют, — отметил заместитель начальника межрайонного отдела жилищного надзора управления жилищного надзора главного управления регионального госконтроля Антон Борзецов.

Для подтверждения своих слов специалисты госконтроля показали и другую многоэтажку по адресу улица Бойко-Павлова, №17, где стоит классическая элеваторная. Во время осмотра инспектор осмотрел тепловой контур дома, дверные проемы и окна, состояние инженерных сетей, наличие опрессовки гидравлики, общедомовое состояние и обнаружил недочеты. Управляющей компании были даны рекомендации по устранению замечаний. Коммунальщики взяли их в работу, время на это еще есть.

К этой зиме в Хабаровском крае предполагается подключить к теплу более 8 тысяч многоквартирных домов. Итоги пусков подведут позже – примерно в середине ноября. Сейчас же для жителей региона запущена «горячая линия» (4212) 40-23-40 по вопросам отопления, на которую можно сообщить о проблеме. Звонить можно круглосуточно: днем ответит оператор, а ночью звонок будет записан. Специалисты просят при обращении обязательно указывать адрес и телефон для обратной связи, в это случае они смогут предметно разобраться в каждой ситуации.