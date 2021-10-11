В следующем году в границах улиц Демьяна Бедного и Свердлова в Хабаровске начнется строительство общеобразовательной школы на 1100 мест. Заявка от Хабаровского края прошла отбор в Министерстве просвещения РФ. На возведение объекта из федерального бюджета будет направлен капитальный грант в размере 824 млн рублей.

Как пояснили в министерство образования и науки края, школу в микрорайоне «Демьяна Бедного – Свердлова» построят с использованием механизма государственно-частного партнёрства. В настоящий момент доля инвестора уточняется. Концессионер определится на конкурсной основе, от этого будет зависеть наименование банка-кредитора.

— Земельный участок для будущего образовательного учреждения уже отведён. За основу при строительстве возьмут проект, который будет использоваться при возведении школы на 1 100 мест в микрорайоне «Строитель». В эксплуатацию оба объекта планируется ввести в 2023 году, — сообщили в профильном ведомстве.

Также сейчас рассматривается возможность строительства ещё двух общеобразовательных учреждений в микрорайоне «Ореховая сопка» с использованием федерального софинансирования и средств частных инвесторов. Благодаря этому механизму регион сможет построить больше объектов сферы образования и сделать это быстрее.

Напомним, в текущем году будет сдана школа на 300 мест в с. Найхин Нанайского района, школа на 250 мест в с. Мичуринское Хабаровского района и пристройка к школе на 20 мест в с. Бриакан района им. Полины Осипенко. Ещё несколько объектов планируется построить в ближайшие два года. Речь идет о пристройке к школе № 1 на 250 мест в г. Вяземский Вяземского района, школу на 150 мест в с. Сусанино Ульчского района и школу на 800 мест в пос. Чегдомын Верхнебуреинского района. В следующем году начнётся проектирование общеобразовательного учреждения в г. Бикин Бикинского района.