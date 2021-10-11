К теплу осталось подключить 205 многоквартирных жилых домов.

По информации городского управления ЖКХ и ЭЖФ, сегодня тепло подается во все 174 учреждения здравоохранения. Запущены системы теплоснабжения на всех объектах образования (231 объект), а также в 35 ведомственных, федеральных лечебно-профилактических учреждениях.

«Запуск отопительного сезона стартовал 4 октября и ведется по графику. В приоритете — подача тепла объектам социальной сферы. С 7 октября производится запуск систем теплоснабжения в многоквартирные жилые дома», — рассказал заместитель начальника управления ЖКХ и ЭЖФ Виталий Федоров.

Всего в краевой столице необходимо подключить к теплу 3527 многоквартирных домов. Сегодня без него остаются только 205 МКД. Процесс подачи коммунального ресурса в эти объекты будет произведен в течение суток.

Как отметил Виталий Федоров, сегодня у жителей есть некоторые нарекания, связанные с процессом подачи тепла. Однако все обращения граждан в оперативном режиме отрабатываются с жилищными организациями.

«Подача теплоносителя ТЭЦ города Хабаровска проводится в соответствии с графиком. С понижением температур воздуха показатели будут увеличиваться», — подчеркнул он.