Жители Хабаровского края и других регионов Дальнего Востока вновь смогут приобретать авиабилеты в Москву со скидками. Впервые будет снижен тариф и на перелеты в Санкт-Петербург. На льготные авиабилеты для дальневосточников Правительство страны дополнительно направило 490 млн рублей. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

– На субсидирование авиаперелетов для жителей Дальнего Востока в начале года мы уже выделили 5 млрд рублей. Это позволило сделать доступными полеты в Москву из 12 дальневосточных городов. Теперь к этому списку Правительство добавило еще два маршрута – Читу и Якутск. А также впервые начнем субсидировать полеты в Санкт-Петербург – сразу из семи городов, включая Хабаровск, Владивосток и Петропавловск-Камчатский, – отметил Михаил Мишустин.

Новый транш позволит сэкономить на авиаперевозках еще 50 тысячам человек. Билеты со скидками поступят в продажу в ближайшее время. Для этого Минтранс России должен завершить все необходимые согласования и заключить соглашения с авиаперевозчиками.

– Вся организационная работа должна быть выполнена как можно скорее, чтобы не позднее начала следующей недели люди уже могли приобретать такие авиабилеты, – подчеркнул премьер-министр.

Авиабилеты по льготному тарифу будут доступны всем категориям пассажиров, зарегистрированных по месту жительства на территории субъекта, входящего в состав Дальневосточного федерального округа.

– Правительство России продолжает принимать меры по повышению доступности авиаперевозок для жителей Хабаровского края и всего Дальневосточного федерального округа. Благодаря субсидии билеты в Москву можно будет приобрести по цене 10 700 рублей в одну сторону, в Санкт-Петербург – за 10 950 рублей. При этом авиакомпании могут дополнительно вводить свои скидки. Как, например, «Аэрофлот» снизил в конце лета стоимость субсидированных билетов еще на 25%. Эта программа будет продлена до 30 ноября по решению перевозчика, – прокомментировали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края.

Отметим, что благодаря программе субсидирования авиаперелетов приобрести билеты по сниженному тарифу с начала года смогли уже около 450 тысяч дальневосточников.