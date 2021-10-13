По данному факту администрация Хабаровска обратилась в полицию.

Благоустройство сквера врачей на улице Тихоокеанской проводится в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Сейчас работы находятся на завершающем этапе. Осталось установить скульптурную композицию, посвященную медикам, а также смонтировать зону для занятий спортом. Кроме того подрядчик должен привести перголы (навесы от солнца) в завершенный вид. Однако процесс благоустройства, уже полюбившейся многим горожанам зоны отдыха, омрачил факт кражи малых архитектурных форм, который был зафиксирован в начале октября.

«Моя семья была очень рада, что в Краснофлотском районе появился такой хороший сквер. Здесь чисто, уютно и приятно отдыхать. С ребенком мы приходим гулять сюда часто, видим, как завершаются работы. Но в начале октября заметили, что пропали сначала качели, а потом часть скамеек и урн», — рассказала хабаровчанка Екатерина.

Как рассказал представитель МКУ «Служба заказчика по строительству и капитальному ремонту» Андрей Кушнаренко, кража в таких масштабах на этапе производства работ стала полной неожиданностью.

«Две качели мы сняли, чтобы увезти на доработку, после замечаний, которые получили от общественности. Через несколько дней нам сообщили, что из сквера пропали пять лавочек и семь урн, а последние качели были срезаны, вероятно, с использованием болгарки», — сказал Андрей Кушнаренко.

Также он отметил, что урны были прикреплены к брусчатке крепежными элементами, однако это не остановило людей, которые варварским методом их оторвали. В результате в местах, где когда-то стояли емкости для мусора, наблюдается сломанная брусчатка, а неподалеку — разбросанный мусор. Как похитили малые архитектурные формы для отдыха граждан, также остается большим вопросом: вес и габариты лавочек — значительные.

«Мы написали заявление в полицию. Надеемся, что злоумышленников найдут. Восстанавливать все будет подрядчик в рамках гарантийных обязательств. Ожидаем, что до конца месяца все поправят», — добавил Кушнаренко.

Сейчас все малые архитектурные формы для отдыха закрепляют: рабочие вбивают метровую арматуру, к которой приваривают лавочки. После завершения всех работ сквер останется на пятилетней гарантии, по которой все недочеты будет исправлять подрядчик без привлечения средств бюджета города.