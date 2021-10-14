Выполнение работ запланировано на 2022-2023 годы.

В этом году в рамках муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа «Город Хабаровск» на 2021 — 2025 годы» выполняются проектные работы по строительству водопроводных сетей для создания возможности подключения частных домовладений к централизованному водоснабжению и установки водоразборных колонок.

Работы планируются по адресам:

— ул. Моховая, ул. Инициативная, ул. П. Осипенко;

— от ул. Шелеста до Передовой и от ул. Безымянной до ул. Северной;

— ул. Голубкова, ул. Булатная, пер. Голубкова, проезд Голубкова;

— ул. Планерная, ул. Нестерова;

— от ул. Флотская по Партизанская — Краснознаменная;

— от ул. Воронежской до Северной и от ул. Николаевской до Чукотской.