Выполнение работ запланировано на 2022-2023 годы.
В этом году в рамках муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа «Город Хабаровск» на 2021 — 2025 годы» выполняются проектные работы по строительству водопроводных сетей для создания возможности подключения частных домовладений к централизованному водоснабжению и установки водоразборных колонок.
Работы планируются по адресам:
— ул. Моховая, ул. Инициативная, ул. П. Осипенко;
— от ул. Шелеста до Передовой и от ул. Безымянной до ул. Северной;
— ул. Голубкова, ул. Булатная, пер. Голубкова, проезд Голубкова;
— ул. Планерная, ул. Нестерова;
— от ул. Флотская по Партизанская — Краснознаменная;
— от ул. Воронежской до Северной и от ул. Николаевской до Чукотской.
Эта запись была опубликована 14.10.2021в 14:42. В рубриках: Общество.
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