В этом году на эти цели будет направлено 297 миллионов рублей.

Встречу, которая прошла накануне в администрации города, посетили представители риелторского сообщества, а также жители ветхих зданий. Как пояснил первый заместитель мэра Хабаровска по городскому хозяйству Алексей Богданов, полностью завершить процесс расселения проспекта планируется до конца 2022 года. Однако первый этап будет выполнен до конца текущего года.

«Администрация города получила 297 миллионов рублей, которые позволят расселить 3335 квадратных метров площадей в этом году. Процесс будет вестись двумя способами. Первый — предоставление новых благоустроенных квартир. Второй — выплата компенсаций из расчета рыночной цены жилья», — сказал он.

Квартиры для горожан будут закупать в ходе электронных аукционов. Квадратный метр в «однушке» будет приобретаться по цене порядка 100 тысяч рублей. Приобретение двухкомнатных квартир будет происходить, исходя из цены в 88 тысяч за квадрат, а «трешки» — 82 тысячи за квадратный метр . Также произведена приблизительная оценка стоимости жилых помещений на проспекте 60-летия Октября: по расчетам специалистов рыночная стоимость квадрата здесь колеблется в районе 67 тысяч рублей.

На первом этапе для горожан планируется приобрести 48 «двушек» от 44 до 49,7 квадратов, 14 трехкомнатных квартир от 60,6 до 63 квадратных метров, а также одну квартиру около 32-34 квадратов.

«Всего до конца 2022 года мы планируем закупить 360 квартир. Сегодня наша задача прийти к компромиссу с жителями. Мы понимаем, что могут быть определенные трудности, связанные со сменой района проживания. Если у горожан есть свои варианты, то пусть приводят продавцов на электронную площадку. Риелторское сообщество тоже готово прийти на помощь и оказать поддержку по всем вопросам. Также можно получить денежную компенсацию. Однако затягивать процесс расселения намеренно не стоит», — добавил Алексей Богданов.

Также участники встречи интересовались территорией, которая освободится от ветхих построек в конце 2022 года. Чтоб здесь будет пока не решено. По предварительным задумкам здесь может появиться благоустроенная зона отдыха. Ее концепцию планируется обсудить с жителями.