Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации одобрило инициативу правительства Хабаровского края о смене застройщика жилого комплекса «Эдельвейс» по ул. Трехгорной в Хабаровске. Это необходимая процедура, чтобы новая компания – ООО «Подрядчик» смогла приступить к работам на объекте.

Общая площадь недостроенного жилого комплекса составляет 24 тыс. квадратных метров. Два 25-этажных здания планировали сдать еще в сентябре 2012 года. Окончательно объект был законсервирован в декабре 2017 года в связи с тем, что застройщик ООО «Востокстройсервис», входящий в холдинг «Грант», признан банкротом. На сегодняшний день разрешения ситуации ждут 18 обманутых дольщиков – 15 физических и 3 юридических лица.

Согласно законодательству, чтобы достроить дома, в Минстрой России необходимо было направить ходатайство от правительства Хабаровского края с просьбой о смене застройщика. В качестве новой строительной организации выступит белгородская компания ООО «Подрядчик», которая весной этого года провела обследование недостроенных домов и приняла решение о возможности завершения строительства своими силами без привлечения бюджетных средств и компенсационных земельных участков.

Как сообщал ранее исполнительный директор ООО «Подрядчик» Борис Соколов, на достройку двух домов, по предварительным подсчетам, потребуется около 700 млн рублей.

– Нам необходимо пройти все установленные законодательством процедуры, затем начнутся строительно-монтажные работы. На конец ноября запланировано заседание арбитражного суда, затем нам будет нужно восстановить всю проектную документацию и обновить технические условия, на это уйдет несколько месяцев. Сам процесс завершения строительства займет около полутора лет. Работы на объекте мы планируем начать весной 2022 года, – сказал Борис Соколов.

По информации нового застройщика, после завершения всех работ дольщики смогут получить свои квартиры, либо денежные компенсации.