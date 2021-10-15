«Амурсталь» является единственным на Дальнем Востоке современным электрометаллургическим заводом по переработке лома черных металлов. Производит сортовую заготовку, сталь для армирования железобетонных конструкций и другие материалы, широко используемые при строительстве зданий и сооружений, в дорожном строительстве и промышленности. Продукция предприятия востребована как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

– Руководством предприятия принимаются необходимые решения и реализуются проекты по совершенствованию и развитию завода. А правительство Хабаровского края, со своей стороны, как всегда в полной готовности оказывать вам необходимую поддержку. По поручению Президента России нами ведется работа по созданию в регионе «строительного кластера». Завод как единственный на Дальнем востоке производитель арматуры обязательно должен в него войти. Продукция предприятия будет востребована строительной отраслью края при реализации проектов, направленных на развитие региона. На предприятии внедряются современные и высокотехнологичные электронные платформы, которые позволяют эффективно оптимизировать режимы работы оборудования и всего производственного процесса в целом, – отметил во время посещения металлургического предприятия Михаил Дегтярев.

Губернатору Хабаровского края показали единый промышленный комплекс, который включает в себя сталеплавильное и прокатное, литейное производство, собственный ремонтно-механический, железнодорожный и иные вспомогательные цеха.

Как рассказали Михаилу Дегтяреву во время визита, в центре внимания руководства – рост ключевых экономических показателей «Амурстали». Так, по сравнению с прошлым годом производство стали увеличилось на 175 тысяч тонн (35%), проката произведено на 108,9 тысяч тонн больше (в 1,4 раза), объем отгрузки готовой продукции увеличился на 145 тысяч тонн. Выручка предприятия выросла на 141%. Ожидаемые налоговые поступления по итогам текущего года в бюджет Хабаровского края составят 1 миллиард рублей. Почти столько же налогов завод перечислил за 2017–2019 вместе взятые.

В настоящее время на заводе реализуется план технико-экономического развития, основная задача которого заключается в увеличении объемов производства и повышения эффективности процессов.

– В конце прошлого года завершилась модернизация нагревательной печи сортопрокатного цеха, выпускающего продукцию дальнейшего передела: арматуру, проволоку, уголок и катанку. Тем самым увеличилась производительность указанного оборудования, а также значительно сократился объем потребляемого газа (до 20%), повысилась автоматизация производства, – отметил директор предприятия Григорий Фрейдин.