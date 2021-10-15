Молодым предпринимателям из Хабаровска рассказали, каких ошибок следует избегать при ведении бизнеса. В краевой столице состоялась первая фэйл-конференция в рамках проекта «Бизнес Day». Ее участниками стали 26 молодых предпринимателей края. Из них 16 уже организовали свой бизнес, некоторые вместе со своими супругами. Например, на встрече были семейные пары, организовавшие онлайн-школу английского языка, детский бассейн и собственное дело в сфере деревопереработки. Также пришли участники, развивающие кондитерский бизнес, проекты в IT-сфере и других отраслях.

– В основном с точки зрения построения собственного дела молодежь сегодня интересует сфера услуг. Этот сектор активно развивается, и у начинающих предпринимателей есть где развернуться и возможность занять свою нишу. Но производственники, конечно, тоже есть. Поэтому мы планируем привлечь опытных спикеров из этой сферы и провести ряд встреч для тех, кому интересно именно производство, – отметила начальник молодежного проектного офиса Краевого центра поддержки молодежных инициатив Амалия Шихалева.

В ходе первой фэйл-конференции хабаровский ресторатор Роман Син поделился с молодежью своим опытом предпринимательства и объяснил, какие «подводные камни» начинающий бизнесмен может встретить на своем пути к успеху. А на примере сложных ситуаций, в которые он сам попадал, Роман показал нестандартные варианты выхода из них.

– Опыт человека, который сам построил свой бизнес, неизбежно допуская ошибки, безусловно, очень полезен для ребят, которые только запускают свои стартапы. Это позволит им понять, что ошибки – это нормально и не стоит бояться их совершать. Во многом именно мои промахи в ведении бизнеса дали мне тот опыт, которым я сейчас обладаю и могу поделиться. Ребята должны понимать, что заниматься бизнесом может каждый, все зависит от желания, силы духа и проявленного упорства, – рассказал Роман Син.

Напомним, «Бизнес Day» – это новый проект по развитию молодежного предпринимательства в Хабаровском крае. Он включает серию мероприятий, благодаря которым активные и предприимчивые жители региона смогут сформировать полноценное бизнес-сообщество. Встречи проходят в утреннем (завтрак) и вечернем (фэйл-конференции) форматах. Также проект включает в себя образовательные, информационные и развлекательные мероприятия и встречи с представителями органов государственной власти региона, ответственными за поддержку молодежного бизнеса.