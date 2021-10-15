Жители Хабаровского края стали меньше нарушать правила охоты. В этом году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сотрудники министерства природных ресурсов и краевой службы по охране животного мира выявили на 180 нарушений меньше. При этом государственные инспекторы чаще выезжали в рейды – 607 раз против 590 в 2020 году. Увеличить количество выездов удалось благодаря пополнению парка автомобилей службы. Напомним, три автомобиля повышенной проходимости передал краю в этом году центр «Амурский тигр».

– За 9 месяцев текущего года инспекторы в области охраны окружающей среды проверили 3409 транспортных средств и 5980 граждан, выявив при этом 496 нарушений правил охоты и установленного режима особо охраняемых природных территорий краевого значения. У нарушителей они изъяли 152 единицы охотничьего огнестрельного оружия. 476 граждан привлечены к административной ответственности, 9 по решению судов лишены права осуществлять охоту, – сообщили в министерстве природных ресурсов края.

За этот год госинспекторы выписали нерадивым охотникам административные штрафы на общую сумму почти 1 млн рублей и около 1,2 млн рублей взыскали в бюджет региона с учетом ранее наложенных штрафов. Коме того, за незаконную добычу объектов животного мира в этом году подано исков на 2,8 млн рублей и взыскано через суд 1,1 млн рублей.

– Среди нарушений, которые чаще всего совершают охотники, – отсутствие разрешения на добычу охотничьих ресурсов, а также нахождение на механических транспортных средствах с включенным мотором с расчехленным оружием. Каждый охотник всегда должен помнить правила охоты и соблюдать их. Для того, чтобы жители края реже их нарушали, министерство постоянно наращивает профилактическую работу. Мы даем разъяснения, проводим приемы и консультации, в ведомстве работает «горячая линия», – рассказал начальник отдела государственного охотничьего надзора Николай Андреев.

Одно из основных правил, которое требуется соблюдать любому охотнику, – это всегда иметь при себе разрешение на хранение и ношение оружия, охотничий билет и разрешение на добычу охотничьих ресурсов. Получить консультацию о других требованиях, предъявляемых к охотникам, можно по телефонам (4212) 30-85-69 и 32-69-56. Сообщения о фактах незаконной охоты принимаются по номеру (4212) 76-49-90.