Еще одну служебную квартиру выдали медицинскому работнику в Хабаровском крае. Ключи вручили врачу-педиатру Татьяне Черкашиной. Как рассказали в министерстве здравоохранения региона, с 2020 года медицинским работникам предоставлено 74 квартиры. До конца текущего года врачам из специализированного государственного жилищного фонда планируется выделить еще 5 квартир. В настоящее время в служебном жилье проживают 255 сотрудников учреждений здравоохранения.

Помимо предоставления жилья, предусмотрены и другие виды поддержки. Ряд краевых больниц и поликлиник компенсирует оплату аренды жилья – полностью или частично. Это происходит за счет средств доходов учреждений от предпринимательской деятельности. Как сообщила главный врач детской городской поликлиники №3 города Хабаровска, их сотруднику выдали служебную жилплощадь впервые за 10 лет.

– Сегодня у нас знаменательное событие, мы вручили ключи от служебного жилья нашему врачу-педиатру. Это первая квартира, ранее нашим специалистам выделяли только комнаты в общежитии – это 4 человека, которые пользуются социальным жильем. Мы очень рады, что правительство края уделяет внимание социальной поддержке медицинских работников. Это позволит закрепить молодые кадры в учреждениях региона. Доктор Татьяна Черкашина работает в поликлинике 2 года, зарекомендовала себя как профессионал, дети ее очень любят. С учетом того, что человек не имел своего жилья, жил у родственников, эта квартира как никогда кстати, – рассказала Виталия Долгошеева.

В целях обеспечения жильем сотрудников краевых бюджетных учреждений за счет средств регионального бюджета осуществляется строительство служебных жилых помещений. В настоящее время министерством строительства края рассматривается вопрос о разработке проектной документации и строительстве 7 домов на 498 квартир, из них 363 будут служебными.