На побережье Татарского пролива Юрий Трутнев осмотрел портовую инфраструктуру и ознакомился с созданием транспортно-перегрузочного комплекса резидента СВП «Компании Ремсталь» по перевалке сжиженных углеводородных газов.

Терминал в бухте Эгге Советско-Гаванского района, согласно плану инвесторов, может начать работу уже во второй половине 2023 года. Его грузооборот составит 1 млн тонн в год.

Также в рамках рабочей поездки вице-премьер – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев ознакомился с работой крупнейшего в России угольного терминала в морском порту Ванино и провел совещание о развитии портовой инфраструктуры в Хабаровском крае.

– Выгодное географическое расположение Хабаровского края способствует развитию портовой инфраструктуры, однако ограничено провозной способностью железных дорог. При этом на фоне реализации крупных инвестпоректов есть дисбаланс в развитии социальной инфраструктуры. Новые проекты создадут более пяти тысяч рабочих мест. При этом резерв безработных в районе примерно 600 человек. Поэтому требуется привлечение трудовых ресурсов извне. Для этого необходима качественная социальная инфраструктура, – акцентировал внимание собравшихся на совещании губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

При этом, отметил глава региона, решен вопрос приобретения и установки высокотехнологичного оборудования в больницы Ванинского и Советско-Гаванского районов, модернизации учебных классов в школе №4 Ванино, техникуме г. Советская Гавань и Ванинском колледже на сумму почти 154 млн рублей.

– Завершается реконструкция стадиона в Ванино, водовода в поселках Токи и Ванино, которые мы проинспектировали: работы идут по графику. Строится социально-культурный центр в пос. Токи.

Так же вице-премьеру – полномочному представителю Президента РФ в ДФО Юрию Трутневу показали реконструкцию дороги Ванино – Советская Гавань.