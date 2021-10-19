Правительство России к 1 ноября должно представить предложения по вопросу о выплате дальневосточным семьям 1 млн рублей за третьего ребенка. Этот пункт вошел в перечень поручений, который Президент РФ Владимир Путин утвердил по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития ДФО. Напомним, заседание прошло в рамках Восточного экономического форума 2 сентября текущего года.

Согласно документу, право на получение единовременной социальной выплаты в размере 1 млн рублей будет предоставлено семьям, проживающим в Дальневосточном федеральном округе, в случае рождения третьего или последующих детей. Одним из условий является регистрация ребенка в дальневосточных органах записи актов гражданского состояния. Средства можно будет направить на приобретение или строительство жилья на территории Дальнего Востока.

Напомним, с инициативой о предоставлении таких выплат в рамках совещания выступил вице-премьер – полпред Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Тогда он отметил, что это вписывается в решение одной из приоритетных задач – улучшение демографической ситуации на Дальнем Востоке. Также вице-премьер попросил Владимира Путина распространить действие «Дальневосточной ипотеки» на врачей и учителей без ограничения по возрасту. Данное предложение также закреплено в одном из пунктов перечня поручений, опубликованном на официальном сайте Кремля.