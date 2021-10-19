Перелеты в Москву стали доступнее для жителей Хабаровского края. «Аэрофлот» возобновил продажу билетов по программе субсидированных перевозок для дальневосточников. Правительством РФ на эти цели выделены дополнительные средства, которые позволят увеличить объем льготных пассажирских перевозок. Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, стоимость билета составляет 7650 рублей в одну сторону для взрослого и 5740 рублей для ребенка от двух до 12 лет, включая все таксы и сборы.

– Субсидирование перевозок осуществляется в рамках Постановления Правительства РФ №215 от 2 марта 2018 года. Билеты по субсидируемому тарифу доступны для всех жителей Дальневосточного федерального округа, имеющих постоянную регистрацию в регионе. Для оформления авиабилета по указанному тарифу необходимо предоставить документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства в ДФО: для взрослого пассажира – паспорт гражданина РФ с отметкой о регистрации по месту жительства, для ребенка до 14 лет – свидетельство о рождении и свидетельство о регистрации по месту жительства по форме №8, – рассказали в «Аэрофлоте».

Тарифы действуют на прямые рейсы авиакомпаний Группы «Аэрофлот» в экономическом классе из Хабаровска, Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Южно-Сахалинска и Магадана в Москву и обратно. Полные правила программы размещены в разделе «Субсидированные перевозки» на сайте «Аэрофлота».

– Это важная, своевременная мера поддержки наших граждан. Рейсы пользуются огромной популярностью среди жителей Хабаровского края, об этом свидетельствует насколько быстро распродаются билеты, – отметили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

Билеты по субсидируемым тарифам можно забронировать на сайте «Аэрофлота», в офисах собственных продаж и уполномоченных агентствах, либо обратившись в круглосуточный контакт-центр авиакомпании по телефону 8 800 444 5555 (звонок бесплатный), для звонков с мобильных телефонов: *555 (звонок бесплатный).