Математический лицей в Хабаровске получил современную технику для школьников и педагогов. Комплекты ноутбуков и интерактивные доски поставлены в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». Всего за три года на оснащение 35 школ города из краевого бюджета было выделено около 85 млн рублей.

– В образовательные учреждения поставлены мобильные компьютерные классы, интерактивные панели, ноутбуки для учителей и административного персонала. Новую технику будут использовать для работы с различными цифровыми образовательными платформами. За счет бюджета города для эффективного использования поступившей техники приобретены точки доступа Wi-Fi и зарядные мобильные тележки для ноутбуков на сумму свыше 2 млн рублей, – сообщили в администрации Хабаровска.

Новое оборудование позволит школьникам в более доступной форме изучать предметы и проводить опыты. Для организации качественного учебного процесса преподавательский состав пройдет дополнительное обучение.

Отметим, что до 2024 года все 70 учебных заведений краевой столицы планируется оснастить подобным оборудованием. Также в этом году в шесть учреждений поступили новые комплекты для углубленного изучения физики. Стоимость одного комплекта оценивается в 3 млн рублей. В состав входят демонстрационные комплекты по термодинамике, оптике, механике и изучению постоянного и переменного тока.