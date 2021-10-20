На площади имени Ленина в краевой столице с 22 по 24 октября состоится ярмарка «АмурФест. Осень». Здесь можно будет приобрести уникальные изделия от мастеров декоративно-прикладного искусства, а также продукты питания от местных производителей.

На праздничной площадке разместятся около 40 участников, в их числе победители творческих конкурсов различного уровня. Так, мастер декоративно-прикладного искусства, представитель орочей Анна Гончарова уже многие годы создает игрушки в национальных костюмах, символичные сувениры. Анна Владимировна – победитель Краевого конкурса авторской куклы в 2021 году, также она создает национальные бубны.

Ремесленник и преподаватель Художественной школы искусств Хабаровска Виктор Овсянников учит своих воспитанников делать из дерева птиц счастья. Фигурки принято вешать над изголовьем детской кроватки. А Шахназар Шахназаров изготавливает керамическую посуду с дальневосточным орнаментом. Его работы ценят далеко за пределами Хабаровского края и даже в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

Кроме того, на осенней ярмарке можно будет приобрести авторские пледы, сумки, украшения и сувениры, шкатулки, обереги, изделия из кожи, замши и дерева, многое другое. Предприниматели и рестораторы предложат жителям края мед, варенье, сушеные ягоды, продукты для полезного питания, горячие напитки и легкие закуски.

Всех посетителей ярмарки организаторы просят соблюдать противоэпидемиологические нормы, в том числе масочный режим и социальную дистанцию.