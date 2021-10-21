Почти 1 млрд рублей получили предприятия Хабаровского края на развитие собственных производств. Меры поддержки предоставлены по линии Фонда развития промышленности в виде льготных займов по ставке от 1 до 3% годовых. Благодаря такой помощи компании региона наладили выпуск турбинных лопаток, фанеры, топливных гранул и брикетов, древесного угля и биопосуды. Как сообщили в минпромторге края, всего с 2017 года региональный Фонд выдал 8 займов, самый крупный из них получило предприятие в г. Амурске на производство пеллет.

– Мы стараемся максимально упростить оформление займов. Спрос на продукт остается стабильным, на рассмотрении находятся 10 заявок. Документы на льготный заем подали предприятия сфер лесопереработки, химического производства, легкой промышленности, компании, занимающиеся изготовлением изделий из пластика, производством запчастей и деталей для автомобильной техники, – рассказал и.о. директора Фонда развития промышленности Хабаровского края Александр Шаповалов.

Среди последних реализуемых при поддержке Фонда проектов – создание нового завода по производству пеллет в поселке Хор района имени Лазо. На эти цели компания «Рустранс ДВ» получила заем в размере 27 млн рублей под 1% годовых. Общий объем инвестиций составил 54 млн рублей. В результате выпуск топливных гранул будет увеличен в 2,4 раза и составит 20,4 тысяч тонн в год.

– Фонд развития промышленности выделил нам средства на строительство второго завода в поселке Хор. Сейчас там ведутся предварительные работы, после чего мы смонтируем новое оборудование. Планируется создать 15 новых рабочих мест. Также в планах дальнейшее расширение производств в крае, – рассказал директор по развитию предприятия Иван Холодилин.

Положительным опытом господдержки поделился и руководитель ООО «Инженерно-технологический центр «Синтез Плюс» Сергей Ан. В начале этого года его предприятие получило грант от государства на сертификацию дезинфицирующих средств собственной разработки. Сертификат соответствия позволит реализовывать дезинфекторы в медицинские учреждения края. Сейчас компания планирует запустить серийное производство кожных дезинфекторов, для чего уже подала заявку в Фонд на заем в размере 10 млн рублей.

– Средства от ФРП нам действительно помогут. Это льготная ставка и отсрочка по платежу. Это длинные дешевые деньги, а для инновационного производства такие и нужны, – сказал Сергей Ан.

Как уточнил Александр Шаповалов, в ближайшее время ожидаются изменения в работе регионального Фонда. При выдаче льготных займов планируется снизить краевую долю софинансирования проектов с 30 до 10%. Федеральное финансирование льготных кредитов соответственно вырастет с 70 до 90%. Это позволит привлечь больше федеральных средств в край и откроет новые возможности для финансирования проектов.

Напомним, что Фонд развития промышленности учрежден Минпромторгом РФ в 2014 году. Главная его задача – развитие промышленного производства путем предоставления доступных льготных займов для малых, средних и крупных производственных предприятий. Сумма заемных средств варьируется от 20 млн до 2 млрд рублей. Средняя ставка в пять раз ниже банковской. Еще одним плюсом для предприятий является отсрочка погашения основной суммы долга, выплаты начинаются с момента выхода производств на проектную мощность. Аналогичный региональный Фонда образован в 2017 году.