328 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровели 282 человека. При этом зарегистрировано 4 летальных исхода за прошедшие сутки.
Разбивка по районам:
Комсомольск – 172
Солнечный район – 35
Ульчский район – 19
Амурский район – 24
Комсомольский район – 31
Вяземский район – 9
Бикинский район – 16
Район им.Лазо – 15
Хабаровск – 2
Аяно-Майский район – 4
Хабаровский район – 1
По информации регионального Минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID-19 развернуто 2002 койки. Свободно 279. На лечении находится 43 тяжелых пациента, 24 подключены к аппаратам ИВЛ.
Привито от коронавирусной инфекции 362 696 жителей края, полностью завершили вакцинацию 338 389 человек.
Всего на лечении находится 5 661 человек. В том числе 1723 стационарно, 3 938 амбулаторно.
Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 89 995 случаев COVID-19. 83 462 человек выздоровели.
Эта запись была опубликована 21.10.2021в 11:15. В рубриках: Медицина.
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