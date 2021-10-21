328 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровели 282 человека. При этом зарегистрировано 4 летальных исхода за прошедшие сутки.

Разбивка по районам:

Комсомольск – 172

Солнечный район – 35

Ульчский район – 19

Амурский район – 24

Комсомольский район – 31

Вяземский район – 9

Бикинский район – 16

Район им.Лазо – 15

Хабаровск – 2

Аяно-Майский район – 4

Хабаровский район – 1

По информации регионального Минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID-19 развернуто 2002 койки. Свободно 279. На лечении находится 43 тяжелых пациента, 24 подключены к аппаратам ИВЛ.

Привито от коронавирусной инфекции 362 696 жителей края, полностью завершили вакцинацию 338 389 человек.

Всего на лечении находится 5 661 человек. В том числе 1723 стационарно, 3 938 амбулаторно.

Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 89 995 случаев COVID-19. 83 462 человек выздоровели.