В связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической ситуации по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией правительством Хабаровского края принято решение об ужесточении «антиковидных» ограничений, действующих на территории региона.

Согласно подписанному постановлению и рекомендациям управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, с 20 октября 2021 года работа кинотеатров, театров, филармоний, цирков, домов культуры должна осуществляться при условии заполняемости залов в объеме, не превышающем 50% от единой пропускной способности, а не 75%, как было ранее. Оказание услуг для занятий физической культурой и спортом, включая услуги фитнес-центров, организация подготовки на объектах спорта, в том числе в бассейнах, должна также проводиться при заполняемости помещений, не превышающей 50% от единой пропускной способности (ранее ограничение составляло 75%).

Меняются требования к проведению профессиональных спортивных соревнований по футболу и хоккею. Согласно измененному постановлению, проводить такие мероприятия можно при заполняемости зрительных трибун не более 1000 человек (ранее – не более 75% от единовременной пропускной способности спортивной арены), при этом в обязательном порядке должна соблюдаться социальная дистанция не менее полутора метров.

Проведение официальных международных, всероссийских, межрегиональных, краевых и муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий по-прежнему допускается с количеством участников не более 100 человек.

Новые ограничения вводятся для религиозных мероприятий на культовых и иных объектах, предназначенных для богослужений. Согласно новой редакции постановления, такие мероприятия можно проводить при условии заполняемости залов не более 50% от единовременной пропускной способности.

По-прежнему предусмотрен дистанционный режим работы для беременных женщин и работников 65+ за исключением сотрудников и руководителей предприятий, нахождение которых на рабочем месте является критически важным. Сохраняются требования по соблюдению обязательного масочного режима в общественных местах и социальной дистанции, в том числе в общественном транспорте.

Постановление вступило в силу с 20 октября 2021 года.