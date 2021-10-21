Вопросы доступности трудовых ресурсов обсудили сегодня на заседании проектного офиса правительства края. Совещание прошло под председательством губернатора Михаила Дегтярева. По словам главы региона, в прошлом году из-за ковидных ограничений произошел заметный рост числа безработных – до 28 тысяч человек. Президентом России была поставлена задача вернуться к допандемийному уровню.

– Мы эту задачу решили. Сейчас численность безработных граждан составляет чуть более 5 тысяч, что меньше 1% от числа трудоспособного населения края. Несмотря на имеющийся потенциал, число заявленных вакансий превышает 18 тысяч, – отметил Михаил Дегтярев.

Постепенно решается проблема насыщения кадрами на крупных предприятиях региона. Под запросы работодателей за последние четыре года начата подготовка по 22 новым профессиям и специальностям, в том числе для реализации приоритетных инвестиционных проектов. Вместе с тем, инструменты, эффективные для решения кадровых проблем крупного бизнеса, пока слабо помогают малому и среднему предпринимательству.

– Предлагаю сегодня всесторонне, с учетом опыта наших партнеров – Агентства стратегических инициатив, деловых кругов, образовательных учреждений обсудить конкретные решения и предложения по повышению доступности трудовых ресурсов с акцентом на малый бизнес, – подчеркнул губернатор.

Как отметил заместитель председателя краевого совета по предпринимательству и улучшению инвестклимата Андрей Веретенников, судя по опросам субъектов МСП, сейчас на поиски нужных специалистов уходит от двух недель до трех месяцев. Основные проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели, – недостаток квалификации и опыта у соискателей. При этом уровень «удовлетворенности предпринимателей доступностью трудовых ресурсов необходимой квалификации» — важный показатель Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах.

О лучших региональных практиках на примере Сахалинской области рассказала руководитель представительства «Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в ДФО Ольга Курилова.

– Сначала работодатели вместе с властью области отработали потребности в кадрах по отраслям, провели исследования рынков труда, двигаясь от крупного бизнеса к малому. Одновременно заработали программы по переподготовке кадров для населения, в том числе старше 50 лет, и содействия занятости студентов, – рассказала Ольга Курилова.

Также акцент был сделан на создании единой экосистемы взаимодействия бизнеса и власти, предусматривающей оперативный обмен данными, обсуждение узких мест системы и совместное планирование действий. Ряд предложений от бизнес-объединений края уже прозвучал. В их числе: изменения в системе компенсаций работникам неблагоприятных условий проживания на Дальнем Востоке, расширение опыта дуального образования и восстановление практики наставничества, модернизация процесса профориентации школьников.