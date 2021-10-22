54 ребенка родилось в Хабаровском крае в день рождения региона. Такие данные озвучили в комитете по делам ЗАГС и архивов правительства края. При регистрации ребенка в отделе ЗАГС родителям будут вручены памятные медали «Рожденному в день образования Хабаровского края».

Больше всего детей родилось в Хабаровске (40), Комсомольске-на-Амуре (10). По одному малышу – в Солнечном Бикинском, Ванинском, Вяземском районах.

– Всего 20 октября в крае родились 25 девочек и 29 мальчиков. Некоторые семьи стали многодетными. Так, 11 малышей стали третьими в семье. Пять новорожденных стали четвертыми детьми. Пятый по счету ребенок родился в семье, проживающей в Хабаровске. Еще одна хабаровчанка родила седьмого по счету малыша, – сообщил начальник отдела организации исполнения государственных полномочий и предоставления государственных услуг в сфере деятельности органов ЗАГС краевого комитета по делам ЗАГС и архивов Эдуард Бордовский.

Напомним, в 2020 году в Хабаровском крае в день рождения региона родилось 24 девочки и 20 мальчиков (2 ребенка – жители ЕАО).

Памятные медали «Рожденному в день образования Хабаровского края» утверждены в 2017 году – в год 100-летия со дня основания органов ЗАГС России. На лицевой стороне выполненного из металла знака изображен герб края, а на оборотной – аист, несущий в клюве малыша.

Всего в регионе за 3 квартала текущего года родилось около 10 тысяч малышей. Из них примерно 5300 тысяч появились на свет в краевой столице (52,7%) и более 1600 новых жителей – в городе Комсомольске-на-Амуре (16,6%). Больше половины новорожденных – мальчики (51,2%). В частности, зарегистрировано рождение 114 двоен (в сентябре – 11), и 2 троен.