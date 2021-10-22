Смотр машин состоялся на базе МУП «Южное» в Индустриальном районе краевой столицы.

Сегодня дорожные предприятия продолжают подготовку к зимнему сезону. Для своевременной и качественной уборки улиц машины проходят техподготовку, создается запас противогололедных материалов. Всего предприятия МУП «Южное», МУП «Восток» и МБУ «Север» готовы выпустить на расчистку и посыпку дорог 102 машины: грейдеры, погрузчики, автосамосвалы, снегороторы, машины КДМ.

«Плановая подготовка техники начинается в июле: закупаем расходные материалы, проводим дефектовку машин, делаем текущий ремонт. К сожалению, на предприятии существует кадровый дефицит. Мы будем рады принять в свою команду специалистов на работу с тяжелой техникой. Все вакансии размещены на популярных площадках», — поделился начальник гаража МУП «Южное» Алексей Шапоров.

Также для выполнения работ по зимнему содержанию на складах предприятий заготовлено более 10 тысяч тонн песка, 850 тонн технической соли и 264 тонны реагента «Бионорд». В случае необходимости запасы будут пополняться.

«Техника в полном объеме готова к эксплуатации в зимний период, создан достаточный запас песка, соли и реагента. В случае выпадения аномального количества осадков мы готовы привлекать дополнительные машины. Договоренности с проверенными компаниями у нас подписаны », — сказал вице-мэр Игорь Михайловский.

При снегопаде приоритетом для дорожников станет уборка основных магистралей города. В случае невозможности очистки трасс из-за припаркованных автомобилей, будут привлекаться эвакуаторы. Вывозить снежные массы планируется на полигоны в районе улиц Прогрессивной и Совхозной.

«Дорожные службы готовы работать в круглосуточном режиме. Мы понимаем, что одномоментно невозможно убрать весь снег с улиц города. Чтобы это делать наиболее эффективно, мы призываем автолюбителей в период выпадения осадков не оставлять машины на обочинах на длительное время», — отметил Игорь Михайловский.