361 новый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровели 247 человека. При этом зарегистрировано 3 летальных исхода за прошедшие сутки.
Разбивка по районам:
Хабаровск – 336
Хабаровский р-он — 25
По информации регионального Минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID-19 развернуто 2132 коек. Свободно 305. На лечении находится 55 тяжелых пациента, 39 подключен к аппаратам ИВЛ.
Всего на лечении находится 5 949 человек. В том числе 1827 стационарно, 4122 амбулаторно.
Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 91 387 случаев Covid-19. 84 552 человек выздоровели.
Эта запись была опубликована 25.10.2021в 10:15. В рубриках: Медицина.
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