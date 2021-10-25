361 новый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровели 247 человека. При этом зарегистрировано 3 летальных исхода за прошедшие сутки.

Разбивка по районам:

Хабаровск – 336

Хабаровский р-он — 25

По информации регионального Минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID-19 развернуто 2132 коек. Свободно 305. На лечении находится 55 тяжелых пациента, 39 подключен к аппаратам ИВЛ.

Всего на лечении находится 5 949 человек. В том числе 1827 стационарно, 4122 амбулаторно.

Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 91 387 случаев Covid-19. 84 552 человек выздоровели.