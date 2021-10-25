Также будет возобновлена практика «дежурных групп».

Осенние каникулы в Хабаровске пройдут с 25 по 31 октября. На этот период запланирована работа городских оздоровительных лагерей. Дни с 1 по 7 ноября считаются дополнительными каникулами. В целях реализации образовательных программ будут внесены соответствующие изменения в годовой календарный учебный график.

Дошкольными образовательными учреждениями с 1 по 3 ноября будет организована работа «дежурных групп» для работающей части населения.

В учреждениях дополнительного образования продолжат работу кружки и секции.