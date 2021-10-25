Дата | 25.10.2021 В рубриках: Общество
Также будет возобновлена практика «дежурных групп».
Осенние каникулы в Хабаровске пройдут с 25 по 31 октября. На этот период запланирована работа городских оздоровительных лагерей. Дни с 1 по 7 ноября считаются дополнительными каникулами. В целях реализации образовательных программ будут внесены соответствующие изменения в годовой календарный учебный график.
Дошкольными образовательными учреждениями с 1 по 3 ноября будет организована работа «дежурных групп» для работающей части населения.
В учреждениях дополнительного образования продолжат работу кружки и секции.
Эта запись была опубликована 25.10.2021в 15:46. В рубриках: Общество.
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