Всероссийская перепись населения подходит к экватору. Напомним, масштабное статистическое исследование стартовало 15 октября. Итоги переписной кампании в Хабаровскстате подводят ежедневно. Так, по данным на 24 октября, участие в переписи приняли 318 868 человек или 25,1% жителей региона. Активнее всего кампания проходит в Ульчском (45,2%), Нанайском (44,9%) и Советско-Гаванском районах (43,9%).

Как рассказали в Хабаровскстате, в этом году предусмотрены различные формы участия в переписи. Традиционно жители региона могут ответить на вопросы переписчиков, которые проводят поквартирные обходы. Узнать их просто: они экипированы в голубые жилеты, снабжены синими сумками, шарфами с соответствующей символикой Всероссийской переписи населения 2020 года.

– Набирает популярность и онлайн участие. На портале Госуслуг действует специальный сервис «Участие в переписи населения», где до 8 ноября можно самостоятельно ответить на вопросы. Также организованы стационарные участки в многофункциональных центрах края. В минувшие выходные на ярмарке «Амурфест. Осень» работали волонтеры и переписчики, которые помогли гостям стать участниками масштабного статистического исследования, – рассказали в Хабаровскстате.

Напомним, Всероссийская перепись продлится до 14 ноября. Всем участникам кампании гарантируется полная конфиденциальность. Жителям края не нужно предоставлять никаких документов, все ответы вносятся со слов гражданина. Сведения, которые будут получены в ходе переписи, попадают в Росстат в обезличенном виде и не передаются третьим лицам.

– Участие в статистическом исследовании – дело добровольное. Но не стоит забывать, что от результатов переписи зависит дальнейшая реализация программ социального развития региона. Дело в том, что средства из федерального бюджета на ремонт дорог, строительство школ, детских садов, больниц выделяются исходя из определенной численности населения. Если мы хотим, чтобы край развивался, мы должны показать, что у нас здесь живут люди, которым нужны новые дороги, благоустроенные микрорайоны, развития социальная инфраструктура, – подчеркнули в министерстве экономического развития края.

Всего перепись в крае обеспечивают более 2,7 тысячи человек, а для оперативной замены персонала подобран резерв – 460 человек.