На очередном штабе по борьбе с COVID-19 озвучены новые меры, которые планируется ввести в ближайшее время на территории Хабаровского края в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции.

За минувшую неделю в крае было дополнительно развернуто 210 «ковидных» коек. Темп прироста количества инфицированных в сутки за последний месяц увеличился и составляет 0,4%, это выше, чем в ДФО (0,35%). «Красные зоны» вновь открывают в больнице им. Матвеева в Хабаровске и городской больнице им. Шульмана Комсомольска-на-Амуре. Также со следующей недели «ковидное» отделение заработает в Амурской центральной районной больнице. По состоянию на 24 октября край занимает 20 место среди субъектов РФ по числу заражений новой коронавирусной инфекции.

На оперативном штабе заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов сообщил о том, что в целях недопущения распространения опасного вируса в регионе начнут вводить систему QR-кодов, его в обязательном порядке присваивают вакцинированному человеку.

– Новую систему контроля в регионе будут вводить поэтапно, чтобы у людей и у бизнеса была возможность подготовиться. С 1 ноября QR-коды вводятся для посещения культурных и спортивных массовых мероприятий. С 20 ноября без предъявления QR-кода на территории края нельзя будет заселиться в гостиницу и хостел. Также с 20 ноября подобная система вводится для посетителей общепита. Контролирующие органы усилят работу по выявлению предприятий – нарушителей. Нарушил «антиковидные» требования (маски, термометрия QR-код) – будь готов к административному протоколу или к закрытию, – добавил Евгений Никонов.

Систему кодов планировалось ввести и для ночных развлекательных клубов, однако, согласно распоряжению Владимира Путина, с 26 октября для таких заведений, а также ресторанов вводится полный запрет на работу в ночное время. Они должны быть закрыты с 23:00 до 6:00.

Еще одной темой оперативного штаба стали предстоящие «антиковидные» выходные. Согласно принятому решению, органы исполнительной власти края и подведомственные организации, муниципальные органы власти, а также учреждения культуры продолжат работу в полном составе и по обычному графику. Будут работать и все организации здравоохранения: с 1 по 3 ноября, а также 7 ноября — полноценные рабочие дни, 5 и 6 ноября медицинские организации будут работать по графику субботы. Продолжат работу в обычном режиме детские сады. Что же касается школьников, то их каникулы продлеваются до 7 ноября включительно. При необходимости календарные и учебные планы будут скорректированы, чтобы освоение школьной программы не пострадало.

Перейти к дистанционной работе на ближайший месяц оперативный штаб рекомендовал сотрудникам 60+ и тем, кто имеет хронические заболевания (за исключением сотрудников медицинских организаций). Непривитым сотрудникам 60+ будет рекомендовано уйти на самоизоляцию.

До 15 ноября регионам поручено проработать алгоритм освобождения от работы на два дня с сохранением заработной платы тех, кто сделал прививку от коронавируса. В Хабаровском крае с мая этого года уже действует постановление о дополнительном выходном тем, кто вакцинировался от COVID-19.

По решению штаба зрительные залы, спортивные сооружения, фитнес-центры продолжат работать с максимальной загрузкой в 50%. Введено дополнительное ограничение для крупных площадок. В «Платинум арене» и арене «Ерофей» можно будет собрать не более 500 человек одновременно. Будет усилен контроль за соблюдением масочного режима и термометрии. Уполномоченные органы возобновят проверки в общественном транспорте.