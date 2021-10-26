В краевой столице проходит второй день конкурса «Лучший юнармеец Хабаровска».

В понедельник ребята выполняли нормативы по сборке и разборке автомата, стрельбе, а также выступали с презентацией, описывающей себя. Сегодня мальчишки и девчонки сдавали строевую подготовку и общее тестирование. Напомним, что конкурс проходит среди ребят в возрасте от 14 до 18 лет в четырех возрастных категориях (по две группы для мальчишек и девчонок). Среди участников самые опытные юнармейцы, которых отобрали руководители юнармейских отрядов.

«Нынешнее состязание стало продолжением конкурса «Лучший курсант военно-патриотического объединения», который проходил ранее, но был преобразован в связи с растущей популярностью юнармейского движения. Ежегодно количество участников увеличивается, к примеру, в этом году у нас 44 конкурсанта», — рассказал начальник городского штаба «Юнармии» Андрей Мухранов.

Оценивают навыки ребят специалисты администрации города, Центра патриотического воспитания, а также военнослужащие Восточного военного округа. Пристальное внимание уделяется строевой подготовке. По словам Андрея Мухранова, это одно из сложнейших испытаний. Комиссия следит за высотой подъема ноги, положением корпуса и рук. Здесь важны такие качества как выносливость и координация.

«На конкурсе многое зависит от выдержки и хладнокровия — побеждают те, кто справился с эмоциями. Ошибки допускают даже самые опытные юнармейцы, которые сотни раз выполняли все элементы», — отметил Мухранов.

Также во второй день конкурса юнармейцы пишут тест, где им необходимо ответить на несколько блоков вопросов. Здесь ребят проверяют на знание истории, символики и так далее. В заключительный день будет оцениваться физическая подготовка ребят.

По итогам конкурса лучших отметят денежными премиями и памятными призами, а также благодарственными письмами.