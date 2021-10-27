371 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрирован в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровели 274 человека. При этом зарегистрировано 4 летальных исхода за прошедшие сутки.
Разбивка по районам:
Хабаровск – 161
Комсомольск – 67
Николаевский район – 32
Хабаровский район – 24
Солнечный район – 19
Бикинский район – 19
Вяземский район – 16
Район им.Лазо – 16
Амурский район – 8
Комсомольский район – 6
Советско-Гаванский район – 1
Ульчский район – 1
Нанайский район – 1
По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID-19 развернуто 2292 койки. Свободно 346. На лечении находится 58 тяжелых пациентов, 37 подключены к аппаратам ИВЛ.
Привито от коронавирусной инфекции 370 951 жителей края, полностью завершили вакцинацию 344 894 человек.
Всего на лечении находится 6 156 человек. В том числе 1946 стационарно, 4 210 амбулаторно.
Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 92 123 случаев COVID-19. 85 075 человек выздоровели.
Эта запись была опубликована 27.10.2021в 09:31. В рубриках: Медицина.
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