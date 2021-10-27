371 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрирован в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровели 274 человека. При этом зарегистрировано 4 летальных исхода за прошедшие сутки.

Разбивка по районам:

Хабаровск – 161

Комсомольск – 67

Николаевский район – 32

Хабаровский район – 24

Солнечный район – 19

Бикинский район – 19

Вяземский район – 16

Район им.Лазо – 16

Амурский район – 8

Комсомольский район – 6

Советско-Гаванский район – 1

Ульчский район – 1

Нанайский район – 1

По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID-19 развернуто 2292 койки. Свободно 346. На лечении находится 58 тяжелых пациентов, 37 подключены к аппаратам ИВЛ.

Привито от коронавирусной инфекции 370 951 жителей края, полностью завершили вакцинацию 344 894 человек.

Всего на лечении находится 6 156 человек. В том числе 1946 стационарно, 4 210 амбулаторно.

Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 92 123 случаев COVID-19. 85 075 человек выздоровели.