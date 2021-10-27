Как сообщили в министерстве природных ресурсов Хабаровского края, предприятия горнодобывающей отрасли региона в этом году в совокупности добыли уже 18,8 тонн золота. Это на 1,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В 2020 году, из-за вводимых ограничений в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, темпы добычи ценного металла в Хабаровском крае были снижены.

– В 2021 году возобновились работы на предприятии «Золото Керби». На данный момент добыто уже свыше 292 кг россыпного золота, что сказалось и на общих объемах добычи. Сегодня, подводя итоги трех кварталов, можно с уверенностью говорить о том, что предприятия отрасли в Хабаровском крае вышли на плановую мощность, – отметил и.о. министра природных ресурсов Хабаровского края Александр Леонтьев.

Успешно провели промывочный сезон артели старателей «Альфа», «Восток», «ДВ Ресурсы». Хорошие показатели добычи показывают компании АО «Многовершинное» и ООО «НГК Ресурс» в Николаевском районе.

ПАО «Русолово» за девять месяцев 2021 года выпустило 2,08 тыс. тонн олова в концентрате. Это на 12,8% больше результата аналогичного периода прошлого года. Рост объемов производства олова в концентрате обусловлен завершением реализации инвестиционных проектов по модернизации Солнечной обогатительной фабрики в 2021 году на Фестивальном оловорудном месторождении в Солнечном районе.

Кроме того, АО «Оловянная рудная компания» увеличила производство меди в концентрате до 242,5 тонн – более чем на 63% по сравнению с прошлым годом.

Налоговые платежи в краевой бюджет от горнодобывающей отрасли за 9 месяцев 2021 года превысили 7,2 млрд рублей. Это на 24,4% больше, чем в аналогичный период прошлого года.