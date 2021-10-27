Малоимущие жители Хабаровского края могут существенно улучшить свое положение, заключив с центром социальной поддержки населения социальный контракт. Это позволит им получить выплату на ведение личного подсобного хозяйства, предпринимательской деятельности, поиск работы, а также обучение. С начала года уже заключено больше 2 тыс. соцконтрактов на сумму 120,8 млн рублей.

Напомним, с января 2021 года на территории края действует новый порядок предоставления социального контракта. Его могут заключить все малоимущие жители края, а не только семьи с детьми, относящиеся к этой категории. Это семьи трудоспособных граждан и пенсионеров, жители предпенсионного возраста, среднедушевой доход которых по независящим от них причинам ниже величины прожиточного минимума. Также с этого года существенно увеличены размеры выплат. На осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности теперь предусмотрено до 250 тыс. руб., на поиск работы – 17 179 руб. (от одного до четырех месяцев, в зависимости от продолжительности) и на ведение личного подсобного хозяйства – до 100 тыс. руб.

– Один из плюсов социального контракта – взаимность обязательств договаривающихся сторон. При его заключении не только органы социальной защиты населения края обязуются предоставить помощь и оказать организационную поддержку, но и семья, получающая государственную помощь, обязуется направить средства на решение оговоренных в социальном контракте направлений. Главная задача этого механизма – улучшение качества жизни малоимущих семей края, которым государственная поддержка помогает в поиске новых источников дохода, – отмечает начальник отдела министерства социальной защиты населения края Ольга Кучаева.

В числе тех, кто заключит соцконтракт в этом году – жители района имени Лазо. Так, Павел Овчинников из Переяславки решил открыть собственное дело. На полученные от государства деньги он купил компьютерное оборудование и фотоаппарат. Теперь он работает фотографом. В свою очередь, семья Александровых из села Кругликово получила выплату на ведение личного подсобного хозяйства.

– Мой муж – инвалид, работать так, как раньше, больше не может, поэтому мы решили заняться сельскохозяйственным бизнесом. Оформили соцконтракт, купили коз, курей, кроликов. Продукцию используем для себя, но скоро уже начнем продавать молоко и мясо, – рассказала получатель господдержки Ульяна Александрова.

На сегодняшний день в крае заключено 2038 социальных контрактов на сумму 120,8 млн рублей, в том числе: на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности – 205 контрактов на сумму 44,5 млн рублей. На поиск работы – 574 контракта на сумму 15,1 млн рублей. На ведение личного подсобного хозяйства – 313 контрактов на сумму 17,7 млн рублей. На 2021 год в краевом бюджете на эту меру государственной поддержки предусмотрено около 246 млн рублей.