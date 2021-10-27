В Хабаровском крае с приближением отрицательных температур возобновили работу организации, которые обеспечивают бездомных горячим питанием и одеждой. На сегодняшний день в регионе социальные услуги людям без определенного места жительства предоставляют 17 государственных учреждений социального обслуживания населения и 7 негосударственных организаций, которые обеспечивают людей этой категории ночлегом.

Так, на территории Комсомольского-на-Амуре комплексного центра социального обслуживания населения (по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Сидоренко, 28, корпус 3) совместно с благотворительной организацией «Возрождение» два раза в неделю (среда, пятница) с 12:00 организовано горячее питание. В Ванинском комплексном центре социального обслуживания населения предоставляется горячее питание по адресу: пос. Ванино, ул. 1 Линия, 7 с понедельника по пятницу (с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00).

Помогают и благотворительные организации. В Комсомольске-на-Амуре работает региональная общественная организация Хабаровского края «Новое начало». Людям, обратившимся за помощью, предоставляют ночлег, обеспечивают питанием, в том числе выдают продуктовые наборы. Здесь же бездомные могут получить теплую одежду и обувь.

Аналогичную работу в Хабаровске проводит общественная организация «Милосердие». Она реализует несколько проектов по поддержке малообеспеченных граждан. В рамках проекта «НочлежХа» под жилые помещения переоборудованы три железнодорожных вагона, рассчитанных на размещение ста человек. Пребывание бездомных предполагается только в ночное время с 19:00 до 8:00, также здесь они могут заменить пришедшую в негодность одежду, получить горячее питание. В целях предупреждения бездомности среди населения реализуется программа «Путь домой». Гражданам оказывается содействие по отправке их на постоянное место жительства. Еще одни проект организации – гуманитарный склад, куда все желающие могут принести ненужные вещи. Он работает пять дней в неделю (среда – воскресенье) с 13:00 до 18:00.

Краевые власти поддерживают некоммерческие организации, которые работают с бездомными людьми, компенсируя им часть затрат. С начала года такие организации получили около 11,5 млн рублей.

– Люди без определенного места жительства – одна из самых уязвимых категорий граждан. Они остро нуждаются в поддержке. Кому-то порой просто сил не хватает справиться с трудностями. Им в государственных организациях, например, таких как Хабаровский центр социальной адаптации, оказывается вся необходимая помощь. В том числе, содействие в получении или восстановлении документов, оформлении пенсии и инвалидности, а также в трудоустройстве. Кроме того, ежегодно, в преддверии зимы организуется работа дежурных бригад соцработников. Они выезжают по местам возможного скопления бездомных. Людям предлагают ночлег и другую помощь. Всего за девять месяцев 2021 года социальным обслуживанием охвачено 1407 человек, – сообщила начальник отдела министерства социальной защиты населения края Светлана Муравьева.