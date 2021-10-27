Жители Хабаровского края все чаще выбирают жилищные кредиты с государственной поддержкой при оформлении ипотеки. Как напомнили в министерстве экономического развития, в регионе сегодня реализуется несколько льготных ипотечных программ. В январе – августе 2021 года в крае наблюдался рост объемов жилищного кредитования: выдано около 12,5 тысяч займов на общую сумму 39,8 млрд рублей, что составляет 150,4% к уровню 2020 года. Количество займов по льготным программам за этот же период возросло в 4 раза. Всего же в крае предоставлено около 8 тысяч льготных жилищных кредитов на сумму 28 млрд рублей.

По словам заместителя министра экономического развития края Дмитрия Пугачева, именно реализация в крае льготных ипотечных программ способствует увеличению объемов жилищного кредитования. Наиболее востребованной программой является «Дальневосточная ипотека». На октябрь 2021 года 3,8 тысяч молодых семей и получателей «дальневосточного гектара» воспользовались этой программой. По ставке до 2% годовых оформлено жилищных кредитов на сумму 14,8 млрд рублей.

– 18 октября 2021 года подписано постановление Правительства РФ о распространении данной программы на вторичное жилье в моногородах. Благодаря новым условиям оформить «ДВ ипотеку» теперь могут жители Эльбана и Чегдомына. Также нововведения разрешают брать льготные кредиты под приобретение и строительство индивидуального дома через договоры с застройщиками. На аппаратном совещании краевого правительства губернатор Михаил Дегтярев поручил выстроить работу с банками по аккредитации квалифицированных застройщиков, а также выработать механизм этапного финансирования строительства индивидуального жилья, – рассказал Дмитрий Пугачев.

Также продолжается проработка вопроса о повышении возраста участников «дальневосточной ипотеки» до 44 лет. Правительством края направлены соответствующие предложения в адрес Президента Российской Федерации и Минвостокразвития России. Решение о внесении соответствующих изменений находится на рассмотрении в Правительстве РФ.

На втором месте по популярности среди ипотечных программ в крае стала «Льготная ипотека» под 6,5-7% годовых. За период ее действия было выдано 2,1 тысячи кредитов на сумму 6,9 млрд рублей. С октября этого года программа распространяется также и на строительство частного дома. Получить «Льготную ипотеку» можно до 1 июля 2022 года.

Активно жители края вступают и в «Семейную ипотеку». Воспользоваться данной программой могут семьи с детьми, рожденными после 1 января 2018 года. Условиями предусмотрено оформление кредита на покупку жилья по ставке до 6% на срок до 30 лет. Программой воспользовались уже 2 тысячи жителей края, общая сумма займов составила 6,3 млрд рублей.