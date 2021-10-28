Волонтеры придут на помощь людям, находящимся на самоизоляции. С 1 ноября, в связи с ухудшением ситуации по распространению коронавирусной инфекции, возобновляет работу федеральный центр по координации региональных штабов Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. Добровольцы будут помогать жителям старше 60 лет, которые не прошли вакцинацию и находятся на самоизоляции.

– В том случае, если вам нужна помощь для доставки на дом товаров первой необходимости и нерецептурных лекарств, необходимо оставить заявку по номеру регионального штаба 8 (4212) 32-30-70 или круглосуточной федеральной горячей линии акции #МыВместе 8 (800) 200-34-11. Механизм оказания помощи тщательно отработан. Участники добровольного движения соблюдают все правила санитарной безопасности, – сообщила начальник Краевого волонтерского центра Диана Кузнецова.

По ее словам, волонтеры также будут работать в медицинских учреждениях и пунктах вакцинации.

Напомним, что в Хабаровском крае на региональном уровне акция возобновилась с июля 2021 года. В проекте участвуют 166 волонтеров, которые совершили около 1100 выездов. Муниципальные штабы работают в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Комсомольском, Николаевском, им. Полины Осипенко, Солнечном, Ульчском и Хабаровском районах.