С 1 по 7 ноября в Хабаровском крае объявлены «антиковидные» выходные. Как показывает опыт, нерабочие дни – один из самых эффективных способов снижения темпов заражения коронавирусом.

В правительстве Хабаровского края подготовили ответы на самые актуальные вопросы: как будут работать организации и учреждения края, каким образом будет действовать система QR-кодов.

– Все ли будут отдыхать в объявленные «антиковидные» каникулы с 1 по 7 ноября?

Нет, не все. Согласно распоряжению правительства Хабаровского края, по обычному рабочему графику в соответствии со своим планом с 1 по 3 ноября продолжат работать органы исполнительной власти региона и подведомственные им организации, муниципальные органы власти и учреждения культуры.

– Как будут работать в эти дни детские сады, также интересует график работы образовательных учреждений края.

Детские сады будут работать в обычном режиме с 1 по 3 ноября включительно, школьники ушли на каникулы до 7 ноября включительно, в колледжах и техникумах каникулы продлятся с 1 по 7 ноября. Кроме того, вузам в данный период рекомендовано перейти на дистанционное обучение.

– Смогут ли жители края посетить лечебное учреждение в объявленные выходные, и будут ли открыты мобильные пункты вакцинации?

Для всех государственных организаций здравоохранения установлен особый график работы: с 1 по 3 ноября – рабочие дни, 4, 7 ноября – выходные, 5 и 6 ноября медики будут работать по субботнему графику, то есть выйдут только дежурные бригады.

Мобильные пункты вакцинации будут работать по своим обычным графикам, подробно он расписан на странице Министерства здравоохранения Хабаровского края в Инстаграм @mzdrav27.

– Изменится ли как-то график работы отделов ЗАГС Хабаровского края?

4 ноября – выходной день во всех отделах ЗАГС края. 2,3,6 ноября – обычные рабочие дни, с 9 ноября ЗАГСы работают в штатном режиме, за исключением отдела ЗАГС Железнодорожного района, режим его работы – с 1 по 3 ноября. 5,6,8 ноября с 10:00 до 14:00 в этом отделе будут регистрироваться только смерти.

– Будут ли жителей края отправлять на дистанционный режим работы и самоизоляцию?

Да, но эти ограничения затронут только граждан пожилого возраста (60+) и работников с хроническими заболеваниями. С 26 октября и до особого распоряжения граждане этих категорий перейдут на дистанционный режим работы. Исключение сделано для руководителей и сотрудников, нахождение которых на рабочем месте является критически важным, также могут продолжить ходить на работу сотрудники старше 60 лет, прошедшие вакцинацию или переболевшие коронавирусной инфекцией в течение последнего полугода. Неработающие и не вакцинированные жители 60+ должны отправиться на самоизоляцию.

– Будет ли оказываться помощь тем, кто отправится на самоизоляцию, особенно, если у человека нет родственников?

Да, конечно. С 1 ноября возобновляет работу федеральный центр по координации региональных штабов Всероссийской акции взаимопомощи #Мывместе. По номеру регионального штаба 8 (4212) 32-30-70 или круглосуточной линии 8(800) 200-34-11 можно оставить заявку для доставки на дом товаров первой необходимости и нерецептурных лекарств.

ВАЖНО: Добровольцы будут помогать жителям старше 60 лет, которые не прошли вакцинацию и находятся на самоизоляции

Волонтеры также будут работать в медучреждениях и пунктах вакцинации.

– Где в ближайшее время смогут потребовать QR-код?

С 1 ноября и до особого распоряжения QR-код потребуется при посещении кинотеатров, театров, филармонии, домов культуры и клубов. Также его попросят предъявить в фитнес-центрах, бассейнах и других спортивных объектах, включая хабаровские арены.

С 20 ноября система QR-кодов заработает при заселении в гостиницу, хостел и при посещении любой точки общественного питания, включая фудкорты в торговых центрах.

– Можно ли заменить QR-код справкой и что делать, если не умеешь пользоваться компьютером или не зарегистрирован на портале «Госуслуги»?

QR-код можно получить в электронном виде или в виде распечатки через единый портал государственных услуг, код присваивается человеку автоматически после вакцинации. Если гражданин не зарегистрирован на портале, он может получить QR-код в МФЦ, также туда стоит обратиться в случае, если при заполнении документов произошла ошибка, и QR-код так и не появился на портале. В случае ревакцинации продолжает действовать первый QR-код. Вместе с кодом необходимо представить документ, удостоверяющий личность. При этом заменой QR-коду может стать справка о вакцинации против коронавируса или справка о перенесенном заболевании в течение последнего полугода.

– Будут ли МФЦ работать в объявленные выходные?

Да, конечно. Режим работы филиалов МФЦ, ТОСП и центра телефонного обслуживания будет таким:

1, 2 ноября – с 9:00 до 18:00

3 ноября – сокращенный рабочий день, с 9:00 до 17:00

4, 5, 6 и 7 ноября – праздничные и выходные дни

С 8 ноября все филиалы МФЦ, ТОСП и центр телефонного обслуживания продолжат свою работу в обычном режиме.